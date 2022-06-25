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黃夏蕙趁離港前到黃大仙上香話別

2022-06-25 列印
■黃夏蕙誠心上香，並期望香港盡快通關。
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將於8月11日離港赴美國的黃夏蕙，昨日和契仔楊峰、好友劉錫賢等，齊到黃大仙祠上「告別香」。

夏蕙姨謂昨日一身新衣寓意全新開始，抹走過去不好的事。她說離港前會搞告別派對，身為長者的她建議：「希望特首將方艙醫院變成老人院，老人院供不應求，很多老人都流離失所。希望盡快通關，國泰民安。」
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