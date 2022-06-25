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霆鋒拍戲逾10米跳下傷眼角 曼玉驚喜客串DJ 打碟掀高潮

2022-06-25 列印
■曼玉以特別嘉賓身份登場，化身DJ打碟！
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久未在港露面的影后張曼玉，前晚在某品牌在中環舉行活動中，應邀以神秘嘉賓身份驚喜現身，並客串DJ打碟，為活動掀起高潮！活動結束後，郭富城等嘉賓，轉場到「富豪飯堂」鏞記酒家舉行晚宴及After party，齊齊狂歡至凌晨12時！

郭富城、謝霆鋒、林嘉欣、文詠珊、倪晨曦、蔡思韵及Tyson Yoshi等眾星，前晚應邀出席某品牌活動，染了一頭淺啡色短髮的張曼玉突然在活動尾聲現身，為活動帶來驚喜！

熱愛音樂的曼玉以露腰裝形格打扮現身，戴上耳機化身Rock妹，隔着口罩也感受到她的興奮和雀躍！擔任特別嘉賓的她為活動精心設計特別歌單，來賓們均在沉醉美妙音樂中！
城城爆愛女很腌尖

城城受訪時透露，長女大寶已有主見和個人品味：「她出街食飯會自選衣服，仲會揀來揀去，很腌尖，好似我。」城城直言大寶的性格的確似他，都是喜歡表演歌舞及愛靚的東西，而細女二寶性格文靜較似太太，但他對兩個囡囡一樣疼愛不偏心。城城還冧爆透露，日前父親節收到囡囡親手做的禮物，他更甜笑說：「真的好冧好開心！」
右眼角逾一吋傷痕

霆鋒前晚除下太陽眼鏡時，可見右眼角有逾一吋的傷痕，原來他在三周前拍攝英皇電影《海關戰線》時，為一幕動作戲試位，從10多米高跳下，因大意忘記除眼鏡而受傷。霆鋒直言自己當時輕視了，家人亦知他受傷，他更承諾今後拍戲會小心。為免影響工作，霆鋒說會諮詢醫生，有信心不留疤痕。

談到早前拍外景騷腹肌，前晚胸肌乍現的霆鋒笑言，自己未度過有幾多吋，更指自己為食，腹肌在電影煞科後一星期就消失了！他亦透露想開演唱會，兩年多前入紙申請紅館檔期，但因疫情無法成事，下月則要返北京籌備新片。問到是否不捨得北京的人與事？霆鋒笑指是工作安排，又大讚父親謝賢勇奪多個影帝殊榮好威，但父親節並沒特別慶祝。■曼玉在19年為真人騷《少年可期》擔任導師。
■曼玉在19年為真人騷《少年可期》擔任導師。
■曼玉為活動掀起高潮，全場來賓情緒高漲！。
■曼玉為活動掀起高潮，全場來賓情緒高漲！。
■城城在父親節收到女兒親手做的禮物。
■城城在父親節收到女兒親手做的禮物。
■霆鋒認為拍動作戲難免受傷。
■霆鋒認為拍動作戲難免受傷。
■倪晨曦日前在父親節宣佈懷第二胎。
■倪晨曦日前在父親節宣佈懷第二胎。
■文詠珊亦盛裝赴會。
■文詠珊亦盛裝赴會。
■Tyson Yoshi稱會在將舉行的個唱「隨緣」騷肌。
■Tyson Yoshi稱會在將舉行的個唱「隨緣」騷肌。
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