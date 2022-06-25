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通宵拍劇狂食 龔嘉欣怕變肥

2022-06-25 列印
■龔嘉欣大讚振朗有彈琴天份。
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龔嘉欣、張振朗和蔚雨芯等，昨日齊出席合演新劇《靈戲逼人》的開鏡拜神儀式。嘉欣透露，她在劇中很為食，加上經常拍通宵戲期間吃零食及杯麵，有一晚沒吃就覺得頭暈不適！她笑言擔心愈拍愈肥變「肥鬼」。

問到拍攝期間可有遇過怪事？振朗表示曾在香燭店拍攝時，他戴上耳機便聽到一把女聲說：「好囉！」但嘉欣卻聽不到，舉行拜神儀式後希望拍攝順利，他們亦有帶平安符開工。

談到有沒有親熱戲？嘉欣透露有吻戲，又指振朗在劇中要彈琴，從未學過彈琴的他開工前自學個多星期。嘉欣劇中要唱《鳳閣恩仇未了情》，故特別向名伶蓋鳴暉請教，但自己仍走音，希望盡力之下效果不會太差！■蔚雨芯在劇中演振朗的女朋友。
■蔚雨芯在劇中演振朗的女朋友。
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