任冰兒舉殯 後輩名伶送別

■羅家英亦有前來送任冰兒最後一程。

■謝雪心感激任冰兒生前指導。

粵劇名伶、生前有「二幫王」美譽的任冰兒早前離世，享年91歲，昨日於紅磡世界殯儀館出殯，靈柩隨即奉移送到歌連臣角火化場火化，後輩名伶羅家英、謝雪心、阮兆輝與太太鄧拱璧等到場送別。謝雪心受訪時表示，任冰兒看着她成長，非常照顧她，自己初出道演《六國大封相》時，有場推車戲正是由任冰兒親自教導。以往登台時，如果在台上忘詞，任冰兒會及時相助，算是她的半個師傅。謝雪心希望任冰兒一路好走，跟其堂姊任劍輝在天堂見面。