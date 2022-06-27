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任冰兒舉殯 後輩名伶送別

2022-06-27 列印
■享年91歲的任冰兒昨日出殯及舉行火化儀式。
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粵劇名伶、生前有「二幫王」美譽的任冰兒早前離世，享年91歲，昨日於紅磡世界殯儀館出殯，靈柩隨即奉移送到歌連臣角火化場火化，後輩名伶羅家英、謝雪心、阮兆輝與太太鄧拱璧等到場送別。

謝雪心受訪時表示，任冰兒看着她成長，非常照顧她，自己初出道演《六國大封相》時，有場推車戲正是由任冰兒親自教導。以往登台時，如果在台上忘詞，任冰兒會及時相助，算是她的半個師傅。謝雪心希望任冰兒一路好走，跟其堂姊任劍輝在天堂見面。■羅家英亦有前來送任冰兒最後一程。
■羅家英亦有前來送任冰兒最後一程。
■謝雪心感激任冰兒生前指導。
■謝雪心感激任冰兒生前指導。
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