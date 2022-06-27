■Lily現身和Olivia合唱。

美國最高法院日前裁決，美國女性不擁有墮胎合憲權，致全國爆發不滿浪潮。19歲小天后Olivia Rodrigo，周六在一音樂節表演時向觀眾說：「我感到震驚和恐懼，將會有很多婦女和女孩因此而死。」Olivia說要將下一首歌獻給最高法院5位大法官，與她合唱的Lily Allen隨即現身，並舉起中指說憎恨幾位大法官，她們合唱Lily的名作《Fxxk You》，以示不滿！