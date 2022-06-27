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Anson Lo下月7日27歲牛一 「神徒」請巿民免費搭天星小輪

2022-06-27 列印
■Anson Lo的粉絲好有心，將應援變成行善。
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7月7日是「教主」盧瀚霆（Anson Lo）27歲生日，一眾神徒為慶祝「教主誕」，當然要大搞！

Anson Lo國際後援會將聯同天星小輪為全港市民帶來「慈善生日月」第二擊。在「教主」生日當天（7月7日），全港市民可免費乘搭天星小輪來回尖沙嘴至中環。同時，於7月2日至7月10日期間，將尖沙嘴碼頭及中環7號碼頭打造成「教主碼頭」，碼頭範圍、船內及閘機等都設有主題佈置，與市民分享喜悅。

另外，為了回饋社會，後援會於6月27日至7月10日在旺角朗豪坊舉辦的Pop Up Store，收入扣除成本後，將全數捐予十間本地機構，包括伸手助人協會、無家者同行、拯救貓狗協會及大樹下等。■下月「教主誕」，神徒應援請大家免費搭船。
■下月「教主誕」，神徒應援請大家免費搭船。
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