Gigi糖妹安崎化身天使飆高音李玟領做健身操林子祥扭籮和應

■林子祥（右）與李克勤（左）做健身操時互相取笑。

■左起：糖妹、安崎與Gigi的唱功受讚。

■霍啟剛指郭晶晶就是他的驕傲。

為慶祝香港回歸25周年，TVB節目《聲生不息》昨晚播出兩小時「港樂與我共此時」特輯，取消歌手PK環節，歌手們將根據事先在網上進行的「組隊意向調查」作參考分成八組，攜手唱出配合主題的歌曲。當中以炎明熹（Gigi）、糖妹和安崎合唱《我的驕傲》最為吸睛，三人以全白打扮現身，被讚是天使下凡。三人一開始即晒冷飆高音，聲線清脆之餘極具感染力，配合中段的三重唱，讓人聽出耳油。今集雖取消了PK環節，但就驚喜加插了全場一起做健身操環節，在李玟帶領下，一眾歌手及台下觀眾齊齊做出踏步、提腿及扭臀等動作，70多歲的林子祥也扭臀和應、有姿勢有實際，果真寶刀未老。另外，節目又請來霍啟剛與郭晶晶做嘉賓，暢談專屬他們的「奧運記憶」，提到2008年北京奧運感到驕傲的事情時，啟剛指老婆就是「我的驕傲」，令晶晶甜笑不已。