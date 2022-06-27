馮煒光 - 星島新聞展啟動 懷舊場景成打卡熱點 七仙羽齊撐慈善義賣 敖嘉年化身檔主賣報紙

七仙羽（七師傅）和敖嘉年等昨日到場後，興致勃勃地參觀展覽區，又落力為名人珍藏品慈善義賣活動作呼籲，更即場用VR體驗「星島元宇宙展覽廳」，又在「懷舊互動攝影區」打卡留念，再移步到昔日報紙檔場景、充當一日檔主體驗報攤小販的日常，過程中表現興奮！
勾起小時候回憶
嘉年初嚐售賣報紙的感覺後，大讚佈置勾起懷舊回憶，並指現在也有類似的報紙攤檔，售賣產品變得多元化，亦已買少見少，他憶起小時候的報紙攤檔有汽水和小朋友玩的膠波出售。昨日是嘉年第一次坐在檔主的位置，一嘗收錢賣報紙滋味，他又憶起小時候，父親很喜歡看馬經，會睇晒整份報紙，睇完又會用來墊枱食飯。嘉年亦指報紙除讓人吸收資訊外，還可防霉、清潔玻璃等很多實用功能。
難忘當年回歸畫面
談到適逢今年是香港回歸祖國25周年，嘉年表示1997年回歸當日，警隊更換警徽的畫面令他留下很深刻印象，自己亦在同年報考電台DJ。剛拍畢ViuTV新劇《野人老師》的嘉年表示，拍攝過程很開心，特別是能與鄭丹瑞及不少幕後人員再次合作，又讚賞邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie）兩位MIRROR成員，以新人而言表現非常好，亦很有個人睇法。
嘉年笑言，因兩人經常請劇組飲珍珠奶茶，加上兩人的粉絲不時送上美食，他擔心自己會變肥仔呢！而同劇的童星也很厲害，拍攝時不用看劇本、還會加戲，令他感到有些壓力。另外，嘉年將返「娘家」港台主持節目，TVB（無線）也有接觸他，不排除再效力拍劇。
求學時養成讀報習慣
七師傅昨日就仿效報紙檔主用雞毛掃打掃攤檔，她的外籍老公也搞笑地交戲，扮攝報紙。七師傅表示，現在每日都是用手機和電腦睇報紙，但以前每日都會幫襯報紙攤檔，因為她修讀新聞系及做過財經記者，所以求學時已養成讀報習慣，並會閱讀全港所有報紙並進行了解，其後做電視台記者時，更是每日早上凌晨五時起身睇新聞，並訓練到能不足半小時內閱讀所有報紙，自言高IQ、高EQ，加上記憶力超好的她，更即場示範用1分鐘時間，把整份報紙的要點記下來。
「做藝人是考記憶」
因養成了記憶力好和快，七師傅稱現在拍節目和廣告，幾乎不用做準備，只需要一上場就想着如何應對便可，正如未來兩個月也要上台演出，也不會像其他藝人般要一年前開始準備及跑步健身，可能在演出當日中午才稍作構思，因為她太忙，根本沒時間，加上不是唱歌跳舞或棟篤笑出身，在台上3個小時表演都是考「執生」，她更拋金句道：「現在做藝人是考記憶！」七師傅工作繁忙，除了忙於擴展生意，7、8月還有演出及接了8個廣告，進帳至少有7位數字。
談到1997香港回歸的話題時，七師傅稱當年仍在求學，有感25年過得很快，每一幕變遷都是有血有淚的經歷，包括「沙士」疫情及新冠疫情、警隊更換警徽也留下深刻印象，她亦有收藏一些舊徽章留念。