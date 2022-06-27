馮煒光 - 星島新聞展啟動 懷舊場景成打卡熱點 七仙羽齊撐慈善義賣 敖嘉年化身檔主賣報紙

■唐安麒細心欣賞展品，看得津津有味。

■修讀新聞系及曾當過記者的七仙羽，早已有閱報的習慣。

■敖嘉年興奮地首度做檔主，親自體驗賣報紙。

■鄭紹康、唐安麒、吳兆麟和敖嘉年等參觀各展區，勾起不少回憶。

■陳恩德百忙中抽空前來支持星島新聞展。

■七仙羽拿起雞毛掃「睇檔」，她的丈夫甚有默契地幫手攝報紙。

■敖嘉年大讚場內的佈置甚逼真。

■對星島新聞展讚不絕口的敖嘉年，在場內勾起很多難忘回憶。

■敖嘉年即場戴上VR眼罩，體驗「星島元宇宙展覽廳」。

星島新聞集團慶祝香港回歸25周年，昨日聯乘中環街市舉行「回歸25載‧香港傳承愛─回歸25載新聞展」及啟動儀式，出席儀式嘉賓有發展局副局長廖振新先生、星島新聞集團副主席兼聯席行政總裁郭曉亭女士、星島新聞集團執行董事兼聯席行政總裁蔡晋博士、星島新聞集團首席財務官鄭威先生、市區重建局行政總監韋志成先生、市區重建局物業及土地總監藍志光先生、香港貿易發展局副總裁劉會平先生、中環街市副總經理鍾詠婷女士及華懋集團企業傳訊總監李家俊先生等；「蟲草大王」陳恩德、七仙羽（七師傅）和外籍丈夫、敖嘉年、唐安麒和鄭紹康等亦親臨支持。七仙羽（七師傅）和敖嘉年等昨日到場後，興致勃勃地參觀展覽區，又落力為名人珍藏品慈善義賣活動作呼籲，更即場用VR體驗「星島元宇宙展覽廳」，又在「懷舊互動攝影區」打卡留念，再移步到昔日報紙檔場景、充當一日檔主體驗報攤小販的日常，過程中表現興奮！勾起小時候回憶嘉年初嚐售賣報紙的感覺後，大讚佈置勾起懷舊回憶，並指現在也有類似的報紙攤檔，售賣產品變得多元化，亦已買少見少，他憶起小時候的報紙攤檔有汽水和小朋友玩的膠波出售。昨日是嘉年第一次坐在檔主的位置，一嘗收錢賣報紙滋味，他又憶起小時候，父親很喜歡看馬經，會睇晒整份報紙，睇完又會用來墊枱食飯。嘉年亦指報紙除讓人吸收資訊外，還可防霉、清潔玻璃等很多實用功能。難忘當年回歸畫面談到適逢今年是香港回歸祖國25周年，嘉年表示1997年回歸當日，警隊更換警徽的畫面令他留下很深刻印象，自己亦在同年報考電台DJ。剛拍畢ViuTV新劇《野人老師》的嘉年表示，拍攝過程很開心，特別是能與鄭丹瑞及不少幕後人員再次合作，又讚賞邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie）兩位MIRROR成員，以新人而言表現非常好，亦很有個人睇法。嘉年笑言，因兩人經常請劇組飲珍珠奶茶，加上兩人的粉絲不時送上美食，他擔心自己會變肥仔呢！而同劇的童星也很厲害，拍攝時不用看劇本、還會加戲，令他感到有些壓力。另外，嘉年將返「娘家」港台主持節目，TVB（無線）也有接觸他，不排除再效力拍劇。求學時養成讀報習慣七師傅昨日就仿效報紙檔主用雞毛掃打掃攤檔，她的外籍老公也搞笑地交戲，扮攝報紙。七師傅表示，現在每日都是用手機和電腦睇報紙，但以前每日都會幫襯報紙攤檔，因為她修讀新聞系及做過財經記者，所以求學時已養成讀報習慣，並會閱讀全港所有報紙並進行了解，其後做電視台記者時，更是每日早上凌晨五時起身睇新聞，並訓練到能不足半小時內閱讀所有報紙，自言高IQ、高EQ，加上記憶力超好的她，更即場示範用1分鐘時間，把整份報紙的要點記下來。「做藝人是考記憶」因養成了記憶力好和快，七師傅稱現在拍節目和廣告，幾乎不用做準備，只需要一上場就想着如何應對便可，正如未來兩個月也要上台演出，也不會像其他藝人般要一年前開始準備及跑步健身，可能在演出當日中午才稍作構思，因為她太忙，根本沒時間，加上不是唱歌跳舞或棟篤笑出身，在台上3個小時表演都是考「執生」，她更拋金句道：「現在做藝人是考記憶！」七師傅工作繁忙，除了忙於擴展生意，7、8月還有演出及接了8個廣告，進帳至少有7位數字。談到1997香港回歸的話題時，七師傅稱當年仍在求學，有感25年過得很快，每一幕變遷都是有血有淚的經歷，包括「沙士」疫情及新冠疫情、警隊更換警徽也留下深刻印象，她亦有收藏一些舊徽章留念。