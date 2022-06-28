任睇No.1
  • 28º
  • 83%
  • 2022年6月28日 星期二
熱門： 回歸珍寶海鮮舫林作李丞責文苑樓

日報新聞 > 娛樂

拍激情戲先向老婆備案　鄭嘉穎指Dada是男人噩夢

2022-06-28 列印
■左起：Dada、嘉穎與朱晨麗上演三角情慾關係。
Previous Next

鄭嘉穎、朱晨麗和陳靜（Dada）在新戲《焚身》中有一段另類的三角關係。三人日前接受訪問，嘉穎形容戲中的Dada絕對是男人的噩夢，慶幸現實中從未遇過這類異性。嘉穎坦言拍激情戲前，有向太太陳凱琳備案，「激情戲的劇本都不會寫得好詳細，去到現場我們才會傾點拍，男演員最怕會引起誤會，最重要是傾完之後，Dada覺得可以才會繼續拍。」

Dada大讚嘉穎是認真嚴肅的演員，大家在拍攝前都會好好溝通，今次可謂過足戲癮，「個角色有創傷後遺症、妄想症和幽閉恐懼症，是一個好癲的人。」朱晨麗在戲中引狼入室，造就戲中一幕三人同牀的場面。在現實中，朱晨麗表示如果拍拖就會信任對方，幸好未遇過小三或渣男。■Dada自言今次過足戲癮。
■Dada自言今次過足戲癮。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
下載星島頭條App
hd