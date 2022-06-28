■Dada自言今次過足戲癮。

鄭嘉穎、朱晨麗和陳靜（Dada）在新戲《焚身》中有一段另類的三角關係。三人日前接受訪問，嘉穎形容戲中的Dada絕對是男人的噩夢，慶幸現實中從未遇過這類異性。嘉穎坦言拍激情戲前，有向太太陳凱琳備案，「激情戲的劇本都不會寫得好詳細，去到現場我們才會傾點拍，男演員最怕會引起誤會，最重要是傾完之後，Dada覺得可以才會繼續拍。」Dada大讚嘉穎是認真嚴肅的演員，大家在拍攝前都會好好溝通，今次可謂過足戲癮，「個角色有創傷後遺症、妄想症和幽閉恐懼症，是一個好癲的人。」朱晨麗在戲中引狼入室，造就戲中一幕三人同牀的場面。在現實中，朱晨麗表示如果拍拖就會信任對方，幸好未遇過小三或渣男。