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AL慈善生日月正式啟動

2022-06-28 列印
■現場有展示板晒出Anson Lo攞過的獎項。
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「教主」盧瀚霆（Anson Lo）將於7月7日踏入27歲，後援會專誠為教主啟動「慈善生日月」，昨日進行第一擊，在朗豪坊舉行為期兩星期的Pop Up Store活動。全店以教主喜愛的粉紅色為主軸，現場設置不同打卡位、扭蛋機及發售期間限定周邊產品，所有收入扣除成本後將捐予十間本地慈善機構。

至於會否邀Anson Lo親臨打卡？後援會會長Annie表示不會，因始終是室內，教主出現恐怕會引起混亂。
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會員著數

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《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
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