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林家謙8月開三場紅館騷歌迷嫌少

2022-06-28 列印
■林家謙上落艇都要包住腳，以防濕身。
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林家謙前晚在網上宣佈8月24至26日在紅館舉行3場《SUMMER BLUES》演唱會，更搞鬼將地點寫成「紅隧旁」。由於只開三場被歌迷嫌少，家謙一出post，歌迷已經跪求加場，圈中友好林一峰、陳凱詠、陳蕾及藍奕邦等紛紛留言恭賀。

家謙透露會有10張不同款海報，拍攝當日氣溫高達34度，家謙流着汗餵着蚊濕住身，穿梭大海及樹叢之間，用了近8小時拍攝，為配合造型，更穿上不同的外套及毛衣配搭，不過神奇地整日家謙冇乜流汗，他笑言自己都幾熱得。
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