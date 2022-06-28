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龔嘉欣喪摑譚俊彥好入戲

2022-06-28 列印
■嘉欣喪摑譚俊彥，事先講定唔好意思。
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《十八年後的終極告白2.0》上周五播映大結局，其開放式結局掀起網民熱話。無線日前釋出一條嘉欣拍攝喪女戲份的官方花絮片，只見她喪女後怒摑譚俊彥（Shaun）五大巴掌，事後嘉欣向攝製組展示打人打到通紅的手掌，又拿出大堆「雲吞」笑指自己喊到收唔到掣。嘉欣解釋指阿Shaun早有被打心理準備：「頭先（同佢）講咗唔好意思，我一定大大巴打落嚟，其實阿Shaun同我都係癲㗎。」
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