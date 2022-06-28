張振朗《童時》愛出招爆肚 高Ling獲加薪 否認續約換獎

■昨晚首播的TVB新劇《童時愛上你》，台前幕後齊出席宣傳活動。

■高Ling和張振朗合照後，臂上的貼紙搞笑地被他的貼紙黐走。

■胡楓在劇中演高Ling的父親。

高海寧（高Ling）和張振朗主演的新劇《童時愛上你》昨晚首播，台前幕後昨午出席宣傳活動。談到早前被傳「扭計」不續約TVB，高Ling強調未約滿，雙方一直有洽談，公司方面有誠意，她亦直言已獲加薪，並否認續約換獎的傳聞。高海寧（高Ling）、張振朗、胡楓和袁文傑等，昨日齊出席TVB（無線）新劇《童時愛上你》宣傳活動，相隔半年未在港公開亮相的高Ling，甫見記者即說：「我返嚟嘞，大家好！」當她被問到與振朗在劇中有否親熱鏡頭時，振朗就搶答說：「我唔搞O靚妹㗎！」高Ling稱，她在劇中的角色遇意外傷及頭部，變成僅有8歲智商，故和振朗是純潔的愛，但有一幕因她不懂穿戴胸圍，浴後沒戴胸圍就行出來致嚇親振朗！「咁多年一個獎都冇」高Ling還爆振朗愛度定對白臨場「爆肚」，她每次「接招」如考試，亦有助發揮，更令她自然地流出眼淚。振朗指「爆肚」才有真實反應，令場口更感人，很高興和高Ling首度合作就擦出大火花！談到早前有傳高Ling「扭計」不與TVB續約，強調與公司合作愉快的她澄清，仍在洽談續約，相信可合作得更好，仍要商討一些條件，公司亦很有誠意。問到是否希望加薪或獎項？她直言「薪已加」，但否認「續約換獎」，她稱：「好明顯咁多年我都冇咁做過，所以一個獎都冇，攞獎與否係睇天時地利人和，最重要係角色得到觀眾認可。」面對「人生交叉點」對於有傳銳意在內地發展，高Ling坦言開拓新巿場及嘗試新製作並非壞事，早前參與內地綜藝節目亦獲益良多。至如有否其他公司向她招手？高Ling未有正面回答，只道正面對「人生交叉點」。