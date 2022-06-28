嫁玄彬3個月有喜 孫藝珍：非常感恩

■玄彬和孫藝珍在今年3月，於首爾完婚全球矚目。

■孫藝珍昨於社交網公佈懷孕喜訊。

韓劇《愛的迫降》拍檔孫藝珍和玄彬，今年3月舉行「世紀婚禮」。孫藝珍在5月被網民發現肚凸凸疑有喜，她隨即發聲明否認，昨日則在社交網公佈將為人母的喜訊。現年40歲的孫藝珍向粉絲報喜道︰「我想和大家分享一個快樂的消息，有新的生命來到我們身邊。我現在每日都很興奮，也有一點焦慮，感受着身體的變化。我非常感恩這一切，但我一直很小心，也沒有先和其他人分享，就是想要第一時間同時告訴大家。我們會全力保護這個珍貴的新生命。」網友聞訊紛送上祝福，30分鐘即獲近23萬人點讚！此外，早前有傳孫藝珍將參演新片《Cross》進軍荷里活，要安心養胎的她看來難如期演出，而39歲的玄彬，預計在9月拍攝新片《哈爾濱》。