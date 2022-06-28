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周星馳：我永遠是中國人

2022-06-28 列印
■星爺稱自己曾受內地電影啟發。
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周星馳最近接受央視訪問時，談到電影中有很多中國元素，他說：「因為我懂，我覺得這也是中國電影最大優勢，就是中國歷史文化很深厚，我們肯定是把中國的故事說好。」
星爺續道：「對我而言，我永遠都是中國人，香港跟國家文化相同，血脈相通，所以7月1日我們永遠都要慶祝。」他透露自己的創意曾受內地電影啟發，香港和內地電影人互相支持和學習，香港年輕電影人應利用粵港澳大灣區優勢，把中國的故事發揚光大，享受龐大市場及帶動大灣區發展。
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