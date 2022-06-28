Lisa朴寶劍V巴黎惹尖叫

高海寧（高Ling）和張振朗主演的新劇《童時愛上你》昨晚首播，台前幕後昨午出席宣傳活動。談到早前被傳「扭計」不續約TVB，高Ling強調未約滿，雙方一直有洽談，公司方面有誠意，她亦直言已獲加薪，並否認續約換獎的傳聞。高海寧（高Ling）、張振朗、胡楓和袁文傑等，昨日齊出席TVB（無線）新劇《童時愛上你》宣傳活動，相隔半年未在港公開亮相的高Ling，甫見記者即說：「我返嚟嘞，大家好！」當她被問到與振朗在劇中有否親熱鏡頭時，振朗就搶答說：「我唔搞O靚妹㗎！」高Ling稱，她在劇中的角色遇意外傷及頭部，變成僅有8歲智商，故和振朗是純潔的愛，但有一幕因她不懂穿戴胸圍，浴後沒戴胸圍就...

2022-06-28