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Lisa朴寶劍V巴黎惹尖叫

2022-06-28 列印
■朴寶劍向粉絲揮手打招呼。
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BTS（防彈少年團）成員V、BLACKPINK成員Lisa與朴寶劍，前日現身在巴黎出席時裝騷，甫亮相即引來現場數百粉絲起哄，紛舉起電話拍照及尖叫連連！同場睇騷的奧斯卡影帝艾迪烈梅尼亦感震撼並稱：「絕對是瘋狂！我有聽K-Pop，他們都很出色。」■粉絲紛舉機拍攝Lisa和V。
■粉絲紛舉機拍攝Lisa和V。
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