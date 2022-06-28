另外，嘉玲早前拍攝護膚品宣傳照時坦言，和偉仔有時亦會為生活瑣事勞氣，而夫妻的話題就離不開新舊電影作品。
偉仔「登六」嘉玲：永遠快樂！
另外，嘉玲早前拍攝護膚品宣傳照時坦言，和偉仔有時亦會為生活瑣事勞氣，而夫妻的話題就離不開新舊電影作品。
白紋伊蚊可傳播登革熱 多區蚊患勁升 掃管笏激增近4倍
近月多雨，蚊患殺到。食環署公佈五月白紋伊蚊誘蚊指數為二級，即蚊子分佈頗為廣泛，但本報登入署方網頁，發現部份地區六月的蚊患指數勁升，上水的白紋伊蚊誘蚊指數達五成五，比五月大升逾兩倍，而掃管笏六月的指數為...
2022-06-28
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暴雨襲重慶 公路積水成河
內地極端天氣持續，繼華南地區出現暴雨洪水後，重慶周日亦遭遇暴雨來襲，導致市內多個地方嚴重水浸，公路積水成河，不少車輛都被困水中。重慶市氣象台在周日晚間十一時二十分，發出暴雨橙色預警信號，市內多個地方出...
2022-06-28
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籌集6000億美元 支持中低收入國家發展 G7啟動基建計劃抗衡「一帶一路」
七國集團周日起展開一連三日峰會，宣佈啟動「全球基礎設施和投資夥伴關係」倡議，目的在五年內籌集六千億美元資金，支持發展中國家的基建項目，以抗衡中國「一帶一路」政策。七國集團峰會周日起一連三日，在德國巴戈...
2022-06-28
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凱柏峰Ⅰ示範單位多面睇
由信和、嘉華及招商局合作發展的日出康城凱柏峰I，日前公佈首批128伙，折實均呎17888元，入場價619.5萬起，並已向外開放示範單位及收票，料短期內開售。由信和、嘉華及招商局合作發展的康城凱柏峰I，...
2022-06-25
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外圍向好科技車股撐市 恒指漲5 1 0點越2 2 0 0 0關
上周五美股造好，港股跟隨外圍高開257點後升幅擴大，重上22000關，最多曾升3.2%，創一個月最大升幅及近3個月高位。惟受騰訊（700）被南非大股東Naspers減持拖累，港股尾市升幅收窄，恒指收報...
2022-06-28
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些巴路斯小猴子發憤 新星「保」平安
有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，說的是周二南美自由盃十六強首回合，哥連泰斯主場大戰小保加，陣中各自的前英超兵韋利安和馬高斯盧祖，以及備受曼城垂青的客軍新星些巴路斯。些巴路斯獲前意大利國腳迪羅斯封為小猴...
2022-06-28
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張振朗《童時》愛出招爆肚 高Ling獲加薪 否認續約換獎
高海寧（高Ling）和張振朗主演的新劇《童時愛上你》昨晚首播，台前幕後昨午出席宣傳活動。談到早前被傳「扭計」不續約TVB，高Ling強調未約滿，雙方一直有洽談，公司方面有誠意，她亦直言已獲加薪，並否認續約換獎的傳聞。高海寧（高Ling）、張振朗、胡楓和袁文傑等，昨日齊出席TVB（無線）新劇《童時愛上你》宣傳活動，相隔半年未在港公開亮相的高Ling，甫見記者即說：「我返嚟嘞，大家好！」當她被問到與振朗在劇中有否親熱鏡頭時，振朗就搶答說：「我唔搞O靚妹㗎！」高Ling稱，她在劇中的角色遇意外傷及頭部，變成僅有8歲智商，故和振朗是純潔的愛，但有一幕因她不懂穿戴胸圍，浴後沒戴胸圍就...
2022-06-28
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李一飄 - 趕快大滅蚊 防登革熱殺到｜社論
新冠肺炎疫情慢慢升溫，與此同時，多區白紋伊蚊誘蚊器指數勁升，反映近月潮濕多雨，有利蚊蟲的滋生。有區議員近日收到居民交來燈飾中，殘留大量蚊屍，擔心蚊患來臨，影響家人健康。港府必須採取行動，防範香港步新加...
2022-06-28
- Michael Chugani 褚簡寧 - don’t count your chickens before they are hatched.｜又中又英
- 屈穎妍 - 我是來感受一下催淚煙｜人生馬拉松
- 朱紅 - 港股造好 留意恒指「55232」｜窩輪熱炒特區
- 輪商精選 - 舜宇破位 敲「13963」｜窩輪熱炒特區
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- 陳永陸 - 神州控股候低吸 861｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 鄧聲興 - 李寧目標價80元 2331｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 伍一山 - 恒指破三角形上望牛熊線｜有錢圖
- 南商經濟研究處 - 人民幣下季料6.7波動｜南商人民幣分析
- 李秀恒 - 港故宮為文化產業奠基｜恒聲集
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仲達 - 盈嘉輝 坐位望贏｜頭號目標
「天天得樂」雖來自榜尾馬房，但難得準繩度極高。近期此駒從三班回到四班後跑了三仗，雖然未能取得第三捷，但以之作為秤馬的指標，亦提供了很有用的資訊。第一場五班一二○○米。以714場次為例，「天天得樂」在相...
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