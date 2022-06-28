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偉仔「登六」嘉玲：永遠快樂！

2022-06-28 列印
■嘉玲會向偉仔推薦護膚品。
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昨日是梁朝偉的60大壽，他的太太劉嘉玲在社交網分享他的相片並祝賀道：「生日快樂！每天快樂！永遠快樂！」相片可見容光煥發的偉仔，身處日本神奈川縣逗子市碼頭度假勝地，招牌「電眼」火力十足，很多粉絲亦留言祝福！

另外，嘉玲早前拍攝護膚品宣傳照時坦言，和偉仔有時亦會為生活瑣事勞氣，而夫妻的話題就離不開新舊電影作品。■偉仔獲很多粉絲大讚靚仔有型！
■偉仔獲很多粉絲大讚靚仔有型！
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