大S具俊曄飯聚星光熠熠 周董偕妻出席玩魔術娛賓

■周董和昆凌亦玩得很開心。

■周董與林俊傑搞笑合照。

徐熙媛（大S）日前與老公具俊曄，在台灣相約小S（徐熙娣）與丈夫、周杰倫和老婆昆凌、林俊傑（JJ）等食飯暢聚。周董在社交網分享聚會短片，可見大S與老公糖黐豆，又齊齊伸手玩測驗真愛的魔術，周董亦有表演魔術，而非常投入的大S就肉緊地大叫：「怎麼會！我好生氣喔！」周董貼文笑道：「讓你們兩位魔術師看看哥在變魔術的時候，觀眾的反應。」