林愷鈴暢談精明消費 湯君耀教賺現金回贈

■知慳識儉的林愷鈴和湯君耀，笑談「慳家」心得。

林愷鈴（Ashley）和湯君耀（Chris）昨日出席「中銀 Chill Card」發卡儀式揭幕活動，席間分享精明消費心得，還搞笑地自認「孤寒」，並交流「慳家」心得，但他們強調只會「孤寒」自己、「闊佬」別人！Ashley表示：「我的工作收入有部份會花在興趣上，如訂閱網上串流影視娛樂平台，為了錄音添購新器材等。這段時間多接觸環保新概念，支持減塑，中銀Chill Card是一張可以照顧到我娛樂消費的信用卡，讓我享受到綠色生活，消費之餘又可以賺取10%現金回贈，希望將來有機會舉行個唱亦與這張卡合作。」Chris亦謂：「我很喜歡網上購物消費，日常消費亦主要以手機支付。Chill Card網上或手機支付可享5%現金回贈，實在好貼心。」