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結衣婚後跌Watt髮線後移

2022-06-29 列印
■結衣向觀眾揮手打招呼。
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新垣結衣去年5月閃嫁星野源後，前日是婚後首度出席公開活動，為新片《GHOSTBOOK妖怪圖鑑》造勢。看來甚興奮的她，向現場觀眾熱情地揮手打招呼！有網友指結衣成為人妻後較前「跌watt」，髮線明顯後移，有人就搞笑地稱要向星野源「問罪」！

■結衣秀髮亦明顯變疏。
■結衣秀髮亦明顯變疏。
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