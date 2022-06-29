尊尼寧棄3億美金 拒再演積克船長

尊尼特普因前妻安柏赫特在18年於報章撰文，暗示遭尊尼家暴後4天，迪士尼將尊尼踢出《加勒比海盜》系列演員名單。



有傳迪士尼近日擬向誹謗案勝訴的尊尼，開出3億美元（約23.5億港元）酬勞，再演該系列要角積克船長，但發言人昨否認尊尼有商談此事；有指尊尼認為曾被迪士尼背叛，故拒絕再度合作。

