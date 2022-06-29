入圍港姐齊變髮 梁超怡添「仙氣」 林卓錡減磅狀態勇

■林卓錡昨日穿短裙騷靚腿。

■張可欣髮型變動不大。

■楊溢笑容親切。

■何詩琪稱會小心避免再露Bra。

■邢慧敏未敢打搞師姐連詩雅。

■許子萱以低胸裝亮相。

■張靜婷對於新髮型感到新鮮。

■Hebe造型高貴。

■Wendy笑容燦爛。

■王子蝶亦順利入圍。

■梁家琪變髮後更有信心。

■敖嘉揚以短裙Look現身。

■Cherry神采飛揚。

《2022香港小姐競選》入圍候選佳麗，昨日分別在銅鑼灣和九龍塘的髮型屋進行「變髮」改造。雖然大部份候選佳麗經改造髮型後看來變化不大，但海外佳麗梁超怡看來就更添「仙氣」，而林俊賢女兒林卓錡則透露成功減磅，身形和狀態看來更勇！樣貌標青的海外佳麗梁超怡，被指有幾分像韓國女星孫藝珍，散發「仙氣」，她表示染深髮色及剪出層次感，賽前希望再減多5至10磅，吃得清淡健康及多休息。同樣被視為大熱的林俊賢女兒林卓錡，身穿貼身短裙騷長腿，她表示經稍作修剪，髮型師將她偏橙的髮色染了深啡色，顯得更自然，她很喜歡新造型，又坦言收到入圍通知很開心，但又開始緊張。林卓錡：做好多運動問到如何備戰？林卓錡說：「做好多運動，食得清淡健康，因上鏡有點肥，可再瘦一點，已減了4kg，努力日日做運動，減少吃味精。」而張可欣（Naomi）則穿上熱褲出「股惑」搶鏡，她只稍作修剪頭髮，變動不大。來自英國的何詩琪（Maggie）的裙子衫領寬鬆露出胸圍，她說以後會小心點，髮型則剪短兩、三吋秀髮及微微電鬈。邢慧敏要減肚腩仔同受矚目的「連詩雅師妹」邢慧敏素顏現身，一改高貴形象的她穿露肩露臍裝襯牛仔褲。她剪短了少許秀髮，看上去成熟一點，她亦很喜歡新髮型。問到賽前有何準備？從事Model的她稱有點肚腩仔要再減磅，平日則愛跑步和瑜伽，希望鍛練肌肉線條。問到師姐連詩雅有否提供貼士？她指師姐很忙碌，不敢騷擾對方了。張靜婷感覺變年輕同是來自美國的許子萱（Cecca）和楊溢（Stacia）及張靜婷（Janice），均以吊帶裙亮相。Cecce經5個小時染了新髮色，與自己的風格合襯。對於被批評妝容，她說：「不介意，屋企人都成日笑我。希望之後化妝師和造型師教我。」Janice的髮色改變較為明顯，她表示疫情其間很久沒打理頭髮，改造後髮型更蓬鬆，感覺新鮮和較年輕。梁家琪（Khaki）則覺得新髮型很靚，更添信心，自評有90分。