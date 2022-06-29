髮型帶來幸運 Astrid繼續「爆」

■Astrid早前均以「爆炸頭」示人。

■Chloe昨日因事未有現身「變髮」。

入圍港姐昨日到髮型屋「變髮」，很多人都關心自首輪面試就以「爆炸頭」髮型登場的Astrid，能否保留這個「招牌髮型」。結果Astrid離開髮型屋時，可見她的髮型沒有大變，繼續「爆」！她理髮後，比之前更蓬鬆，她指髮型師覺得這個髮型很適合她，只剪短少許及染深髮色。自言喜歡嘗試不同髮型的Astrid表示，這個髮型已保持了兩、三個月，覺得能帶來幸運，並說大家除了留意髮型，也可關心她其他方面。談到很多網民想看她的直髮Look，她說可能會改變髮型。當被問到獲讚貌似苟芸慧時，她就開心地說：「都不錯！」另外，其中一位入圍佳麗、實習醫生Chloe，昨日因事缺席。