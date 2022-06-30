■國峰的5歲及兩歲囝囝，到時都會跟他太太一齊到場支持。

■2010年Mag（左三）和國峰（左一）參加《超級巨聲2》而認識。

■Mag跟Anton（馮卓然）＠ONE PROMISE認愛後，不時在網上放閃。

■Mag難得公開戀情，自言很享受隨時跟大家分享喜悅。

■國峰首次跟管弦樂團合作，心情特別緊張。

林欣彤（Mag）和陳國峰將於8月跟香港業餘管弦樂團合作舉行《仲夏夜之韻》音樂會，兩人自2010年參加《超級巨聲2》後，一直未有機會同台唱歌，Mag認為跟隊長同場份外安心，而他們早前都不幸中招，受後遺症影響要更早為開騷做準備。至於跟Anton（馮卓然）公開戀情的Mag，又話擔心男友撐場有壓力。採訪：杜杜 攝影：沈健程髮型：Franco@Leonardo3 Museum Hair Corner（Mag）服裝：ITeSHOP（Mag）Mag和當年《巨聲2》隊長的國峰，原來賽後12年來一直未有同台唱歌機會，她說：「連一啲工作場合要唱吓歌嘅，我哋真係未試過。」因少合作，國峰承認壓力特別大，但Mag卻剛好相反，她對着隊長話：「我係冇乜壓力，我交畀你㗎啦！你係散發住令人好安全嘅感覺。」享受網上放閃Mag和國峰早前都在第五波疫情中染疫，國峰當時都擔心唱唔返歌，「我個range係低咗好多，唱唔到以前唱到嘅歌。」好彩他已大致康復，只是跟Mag一樣有腦霧，所以他門都好擔心演出時忘記歌詞。不過Mag的後遺症就嚴重得多，「我初初可以出返街，行行吓超級頭暈，然後手軟腳軟冇晒力，會維持兩分鐘；同埋成日講講吓嘢，突然唔記得想講咩，睇緊中醫調理，慢慢好返啲；肺活量好明顯差咗，我做返運動，辛苦咗好多，都係做以前同樣嘅嘢，最誇張係肌肉好明顯鬆弛咗好多，我彈琴嚿肌肉都好容易攰。」講到開騷當日，國峰一定會邀請家人支持，「我都想屋企人見證住，對上嗰次就帶咗哥哥（大仔），因為細佬未出世。」而Mag亦大方承認想男友到場，「如果佢肯嚟梗係好啦！但係我諗我都會有壓力囉！（因佢都係音樂人？）係啩！我都唔知。」講到她最近經常網上放閃，她即撒嬌話：「你哋由我啦！未試過嘛！開心嘢都可以share多啲出嚟。」她又呻國峰經常晒家人相卻冇人講，記者即笑她可以學國峰一樣組織家庭，她自知失言，「嘩！畀咗個氹自己踩，哈哈！我暫時唔想諗呢一步住，想專注返事業先，冇諗得太遠。」