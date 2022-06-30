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基斯獲羅素兄弟推薦演狼人

2022-06-30 列印
■「美國隊長」基斯或有機會演狼人。
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「美國隊長」基斯伊雲斯在拍畢《復仇者聯盟4︰終局之戰》後，便放下盾牌，近來更轉為聲演巴斯光年。《復》片導演羅素兄弟跟基斯再合作下月上架新片《灰影人》，他們近日在受訪時，坦言希望由基斯擔演「狼人」一角，狼人之前一直由曉治積曼演出。而最近在《奇異博士2：失控多元宇宙》中，再次出現《變種特攻》中的「X教授」，意味《變》片有望重啟，並加入漫威電影宇宙中。

Joseph Russo表示︰「美國隊長是一位安靜和低調的角色；基斯真人非常有活力和風趣，如果能由他飾演狼人，或許能為角色注入新能量。」
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