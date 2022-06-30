被YouTuber爆私生活淫亂 小栗旬露械唱K照曝光

■小栗旬的攬女照被公開，東谷指他婚後仍不檢點。

■東谷義和日前已預告會爆小栗旬大鑊。

專爆日本藝人黑歷史的知名YouTuber東谷義和，之前曾大爆綾野剛、城田優等藝人私生活混亂，昨日更公開《鎌倉殿的13人》39歲男星小栗旬唱K時的裸照。照片中，小栗旬的內褲滑落到大腿，但仍拿着咪忘我唱歌，其下體位置更疑出現另一人的手，而在小栗旬的身後，還有兩名女子，但她們非常淡定地收拾東西，看來並非第一次看到這個情景。小栗旬跟女星山田優於2008年拍拖，4年後拉埋天窗，但男方不時被爆「沙沙滾」，有媒體曾爆料指小栗旬在妻子懷孕期間與近20美女共度春宵；還有傳聞指小栗旬搞4P、出軌搭上廣末涼子，以及自稱有性上癮。