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7.7教主誕長者免費搭九巴

2022-06-30 列印
■Anson Lo生日當日，65歲以上長者可免費搭九巴。
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「教主」Anson Lo（盧瀚霆）7月7日迎來27歲生日，盧瀚霆國際後援會啟動「慈善生日月」，7月7日當天進行第三擊，舉辦九巴長者免費乘車日，65歲或以上長者持有效長者八達通卡或八達通產品，可免費乘搭九巴所有獨營路線，車費回贈於十個工作天後至三十個工作天內以八達通乘巴士、消費或增值即自動存入卡內。當日全線九巴將貼有二維碼，乘客每掃一次二維碼，後援會便捐出港幣一元予十間本地受惠機構（上限為港幣27萬）。
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