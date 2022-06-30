李珊珊拍片望做Fans樹洞

44歲李珊珊早年曾傳出患腦瘤，被迫淡出娛樂圈，但後來她公開其實是患上驚恐症，不時以過來人身份分享治療過程，希望大家能關注情緒病。日前她貼出一條短片，片中的她讀出fans信及為對方解憂。



李珊珊在片段中雖然雙眼及面頰有少許浮腫，但精神飽滿。李珊珊甫開始先透露剛剛看完醫生，接着便讀出fans信；貼文中她tag上寫信、回信、樹洞等字眼，相信會繼續做大家的聆聽者。