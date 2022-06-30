第二胎患巴陶氏症終止懷孕 莊韻澄哀訴：媽媽永遠愛你

■莊韻澄視未能出生的女兒是小天使。

■莊韻澄上月底貼出超聲波照片透露懷第二胎。

現年40歲、上月底宣佈懷第二胎的莊韻澄，兩周前佗住4個月身孕出席首映禮表示未知BB性別，但希望是佗女可湊成「好」字，豈料她昨晚在社交網透露，腹中胎兒因染色體出現問題，須接受終止懷孕手術。莊韻澄與呂成忠結婚約2年並育有一子，莊韻澄昨晚沉痛宣佈：「女兒因染色體T13出現問題，患上罕有的巴陶氏症，要在20周前接受終止懷孕手術。雖然我們緣份只有4個多月，但我仍然感受到懷着女兒的幸福，感恩你的到來讓我學習面對無常，永遠愛你的媽媽。」並上載女兒的腳印照，以表哀思。