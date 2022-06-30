「最索奸角」淺倉唯 遭狂迷潛入家中偷拍

■淺倉唯演的Aguilera有「最索奸角」封號。

■淺倉唯屢獲邀做封面女郎吸客。

26歲日本女星淺倉唯憑演出《幪面超人REVICE》的奸角Aguilera，獲封為「最索奸角」而爆紅，頻獲邀擔任雜誌封面女郎外，推出的寫真集亦大受歡迎，但性感惹火的她亦惹來狂迷滋擾。經理人公司方面前日透露，淺倉唯受跟蹤狂騷擾，對方在她拍劇場地附近出沒外，竟尾隨她回家，更非法潛入她的家中偷拍。雖然未有透露事發時淺倉唯是否在家，偷拍相片內容或有否失竊，但公司方面表示已交由警察及律師跟進，追究到底。