肥媽慶幸打齊針 中招後病情有好轉

■肥媽有信心很快會康復。

肥媽（Maria Cordero）上周透露確診新冠肺炎後，展開家居自我隔離，日前拍片透露病況。慶幸早前已打齊4針的肥媽說：「今日係中咗嘅第三日，好好多，第一日發高燒，好辛苦，第二日退燒，不停飆汗、頭好痛好脹，咳得好勁，今日第三日冇乜咳，但唞氣喘，頭後面有啲痛。係咁飆汗，一日換四次衫。」肥媽指病情已明顯好轉，但鏡頭前的她不時狂咳兼有「上氣唔接下氣」的情況。