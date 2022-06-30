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肥媽慶幸打齊針 中招後病情有好轉

2022-06-30 列印
■肥媽在短片中不時咳嗽。
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肥媽（Maria Cordero）上周透露確診新冠肺炎後，展開家居自我隔離，日前拍片透露病況。

慶幸早前已打齊4針的肥媽說：「今日係中咗嘅第三日，好好多，第一日發高燒，好辛苦，第二日退燒，不停飆汗、頭好痛好脹，咳得好勁，今日第三日冇乜咳，但唞氣喘，頭後面有啲痛。係咁飆汗，一日換四次衫。」肥媽指病情已明顯好轉，但鏡頭前的她不時狂咳兼有「上氣唔接下氣」的情況。■肥媽有信心很快會康復。
■肥媽有信心很快會康復。
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