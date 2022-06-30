張華峰 - 夫妻互數峰迴路轉 林利道歉：太太息怒

■林利和Erin近日隔空罵戰。

55歲的林利日前被太太陳貞均（Erin）拍片指他「騙吃騙住」，林利則指太太酗酒累事，更搬到酒店暫住，夫妻分居。林利昨日凌晨上載身處酒店的照片，發文寫道︰「我已經盡力了，回頭是我的生活……希望太太息怒，我會盡力把所有要的情緒放下給妳。」但Erin其後連環發文稱已很累，希望好聚好散，更稱甚麼都不要，叫林利不必履行任何承諾，其後卻轉載題為「看清一個男人最好的方式：談錢」的短片。