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張華峰 - 夫妻互數峰迴路轉 林利道歉：太太息怒

2022-06-30 列印
■林利已搬到酒店暫住。
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55歲的林利日前被太太陳貞均（Erin）拍片指他「騙吃騙住」，林利則指太太酗酒累事，更搬到酒店暫住，夫妻分居。林利昨日凌晨上載身處酒店的照片，發文寫道︰「我已經盡力了，回頭是我的生活……希望太太息怒，我會盡力把所有要的情緒放下給妳。」

但Erin其後連環發文稱已很累，希望好聚好散，更稱甚麼都不要，叫林利不必履行任何承諾，其後卻轉載題為「看清一個男人最好的方式：談錢」的短片。■林利和Erin近日隔空罵戰。
■林利和Erin近日隔空罵戰。
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