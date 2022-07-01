■軒仔親自拿起手機與粉絲自拍留念。

■Marf（右）考慮為拍劇剪短髮，Ivy So就稱剪短髮會喊！

■軒仔和剛巧路過的七仙羽擁抱打招呼。

張敬軒昨日出席活動，獲數百粉絲圍觀，人氣勁爆，七仙羽剛巧路過，亦把握機會和軒仔抱抱打招呼。軒仔透露早前完成演唱會後亦沒時間休息，日前才有兩日時間到梅窩露營，笑言當是去泰國旅行，行山就行到損手爛腳，亦有談到巡迴演唱會大計。張敬軒昨日出席活動，同場有COLLAR成員邱彥筒（Marf）和蘇雅琳（Ivy So）等。正計劃舉行巡迴演唱會的軒仔透露，暫擬在美加賭場開騷，但仍在討論階段，問到是否準備好行李？他笑言準備了兩年，一直亦很想去旅行呢！軒仔久未在公開活動除下口罩亮相，他說有見疫情反彈，會遵守訪問後戴口罩安排，因下周要上台唱歌，故每日都會做檢測，直至上台前一刻！盼回饋歌迷談到有指將在年底進行演唱會Part 2？軒仔否認並表示若舉行會是全新的演出：「首先，紅館都好爆，今次演出很多side track沒帶上台，所以再演出會想唱這些歌。不會太大型，是給知音人，最重要是歌迷會每個人都有飛。其實這一次也有行實名制，是在歌迷會內。始終我不是新人，想回饋歌迷，所有歌迷都買到是大原則。」軒仔坦言搞門票實名制是「有苦自己知」，技術上很困難，亦花費不少行政費，是用他的歌酬補貼，雖然保證大家買到，但不是全部場次，只保證買到一場，軒仔亦不支持大家場場都睇，可以理性消費，他說：「這兩年歌迷會沒聚會，我又不喜歡Zoom，所以都兩年沒收會費，行政費都6位數。我出道20年，想為老歌迷做多些，也多謝新粉絲應援，我年紀都家長級，不想大家亂花錢，買碟、睇騷、鍾意的產品再買就好啦！」軒仔指歌迷會香港收費會員人數有2萬，但因為免會費也停收六個月，希望做到公平，有粉絲支持他才發光發亮。