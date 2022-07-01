《星島》獨家直擊剪髮驗毒 劉宋威問心無愧：繼續努力

■劉宋威在化驗所辦理檢驗手續。

■劉宋威做運動期間自拍亦戴着口罩。

有「豬肉檔AK」封號的劉宋威（威威）早前屢被爆黑圖，質疑他曾是社團中人、吸毒和呃女人錢等。威威早前拍片否認種種指控，因事件影響家人，令他在鏡頭前不禁激動哽咽。《星島日報》娛樂版昨日獨家報道，威威為證清白，主動到化驗所剪下頭髮樣本驗毒，力證自己並無吸毒習慣，揚言問心無愧！威威昨日則在社交網上載健身期間自拍照，他留言道：「好好裝備自己！繼續努力。」隨即獲多位「威威豬」（他的粉絲暱稱）留言打氣！有人表示：「做好你自己就可以啦，發揮你嘅正能量，加油，努力！打氣。」相中的威威繼續堅持個人風格，健身亦罩不離口。