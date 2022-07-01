姚焯菲父親護女 展開民事訴訟

15歲「聲夢」學員姚焯菲（Chantel）日前被傳已有男友，更有被指是兩人合照和短片在網上流傳，惹來網民議論紛紛。



TVB（無線）昨日就事件發出聲明，內容提到：「於本年6月23日前後在社交媒體平台和其他媒體上被他人發放一些聲稱與姚小姐本人相關的影片，並且作出構成誹謗及含有惡意、虛假成份的言論一事，姚小姐父親已於今（昨）日以監護人身份就此事向香港高等法院申請展開民事訴訟。」並指事件已進入司法程序，TVB不宜評論，暫無其他補充。