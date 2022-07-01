鄭嘉穎灌水急救「兒子」

鄭嘉穎在新片《焚身》演醫生，雖然是好爸爸，因醉酒惹出軌疑雲，遭「第三者」陳靜（Dada）入侵幸福家庭，其5歲兒子黃嗣舜更遭她落安眠藥，嘉穎發現後即灌水入兒子口及扣喉急救！



嘉穎坦言對小演員不斷灌水難度很高，他亦最擔心這場戲，幸好拍攝過程很順利！