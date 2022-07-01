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王祖藍扮暈嚇到大女痛哭

2022-07-01 列印
■祖藍「暈低」演技逼真。
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王祖藍和太太李亞男早前帶同兩位女兒移居內地，他日前分享短片，可見其3歲大女Gabby在街頭爆喊，原來是看到祖藍在節目《奔跑吧兄弟》中倒地扮暈的鏡頭，Gabby誤信為真，即場放聲大哭！在旁的李亞男即解釋道︰「那是假的！假的！」但Gabby仍在爆喊，李亞男就連忙抱起她安慰！■Gabby在街頭放聲大哭！
■Gabby在街頭放聲大哭！
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