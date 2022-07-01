王祖藍扮暈嚇到大女痛哭

■Gabby在街頭放聲大哭！

王祖藍和太太李亞男早前帶同兩位女兒移居內地，他日前分享短片，可見其3歲大女Gabby在街頭爆喊，原來是看到祖藍在節目《奔跑吧兄弟》中倒地扮暈的鏡頭，Gabby誤信為真，即場放聲大哭！在旁的李亞男即解釋道︰「那是假的！假的！」但Gabby仍在爆喊，李亞男就連忙抱起她安慰！