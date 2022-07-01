出新碟要唱到80歲 譚詠麟落閘禁兒子繼承衣鉢

最愛Gigi ■譚校長有留意《聲夢傳奇》，仲大讚炎明熹唱得好。

個頭惹蟻 ■阿倫讚Mike有才華，笑言最驚佢個爆炸頭會惹蟻。

香港個唱 ■阿倫最後一次香港單飛個唱喺7年前，當時同表演嘉賓郭富城台上又唱又跳。

誠意之作 ■全新專輯《傾．聽》，將阿倫喜歡嘅8首流行歌曲，重新演繹為廣東歌。

全情投入 ■早前阿倫全情投入為新歌《等你不等你》拍MV。

大受歡迎 ■5年前孖住Sam喺紅館舉行過《Happy Together演唱會》，大受歡迎。

以子為榮 ■26歲譚曉風係學霸，仲跳級升班，阿倫以兒子為榮。

獲獎無數 ■7年前譚詠麟於港台《十大中文金曲頒獎禮》上，獲「名人堂」榮譽獎金手印。

紅遍亞洲 ■阿倫及張國榮喺80年代紅遍亞洲歌壇，受歡迎程度叮噹馬頭。

「樂壇校長」譚詠麟相隔4年，推出全新專輯《傾．聽》，將自己喜歡嘅8首流行歌曲，重新演繹為廣東歌。71歲嘅阿倫出道超過40年，但對音樂熱誠不變，揚言最快喺80歲後才諗退休問題，他唯一肯定，會好好為26歲兒子譚曉風把關，唔會畀佢繼承衣缽，他認真說：「做藝人壓力太大，好辛苦，o依家我最緊要係開心及享受過程。」採訪：方騫平 攝影：沈健程 化妝：Eva Chuk @Faces make up studio 髮型：Silkcut salon PERNY tang譚詠麟的全新專輯《傾．聽》，重新演繹咗汪峰、克麗絲叮、李健、六哲、江蕙、周杰倫和費玉清嘅作品，他尤其推介《水中傳奇》：「呢首歌係將我嘅《水中花》同李健嘅《傳奇》結合埋一齊，無論音樂結構及唱法上都好一體，效果想唔到咁好，李健仲唔收錢送咗版權畀我。」明年在港開個唱這張唱片由經理人張國忠策劃，「其實我乜歌都唱過晒啦！國忠就認為『一隻好嘅歌只要去到你嘅手，就變成一隻係你嘅歌。』咁我何樂而不為？而且我冇銷量壓力，反而係攞版權最難。」除咗出新碟，阿倫更打算明年喺香港舉行個唱。40年前已「上咗岸」對於面對近年一啲反對聲音及評價，阿倫心態正面，冇諗過為此而退休，「總之唔好理啦，鍾意點樣就點樣，人都過咗咁多年咯，睇到成個社會及世界係咁，與其係改唔到，何不自選一個開心角度，咁每一日都係賺嘅。」他輕鬆笑道：「好多人同我講：『你呢個年紀要享受生活，上岸啦……』上岸？唔係誇張呀，其實我40年前都已上咗岸啦！哈……因為我要求低呀，咁多年嚟我都係鍾意返40年前嘅嘢，着住波鞋踢波吹水、食大排檔、篤魚蛋、食臭豆腐，我又唔係追求大魚大肉，榮華富貴……」阿倫堅持keep住25歲心態，因為承諾過歌迷要唱到80歲後。遺憾未圓導演夢阿倫又自爆，o依家最遺憾係未能圓夢做導演：「1986年主演嘅音樂電影《歌者戀歌》，我有份度橋㗎！而且更早度出韓劇《來自星星的你》嘅橋段，講外星人及械劫案嘅故事，不過嗰陣時忙走埠就擱置咗。」至於兒子，阿倫一定唔會俾佢做歌星：「佢唱得跳得，環球唱片高層Duncan成日打佢主意，但我同佢守住幫佢擋，做藝人咁辛苦，我唔贊成，加上好難出到一個頂級藝人，而且佢讀咁多書，有自己個世界，佢都唔鍾意入行。」阿倫喺年青歌手中，特別睇好炎明熹（Gigi）及曾比特（Mike），但好言提示Gigi要注意學業嘅重要性，因為學識係跟一世嘅；他又擔心曾比特只局限於爆炸頭形象。