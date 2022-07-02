李居明感激米雪拔刀相助 張秀文享受新婚未想生B

■張秀文笑言被何遠東爆料，但後者否認。

紀錄片《粵劇靈》昨日在新光戲院舉行首映禮，李居明、米雪、謝雪心、蓋鳴暉、張秀文和何遠東等都有出席，李居明表示《粵劇靈》花了兩年拍攝和剪接，當中有很多佬倌的內幕，米雪是其中一個主角，笑言很難得邀請到米雪參與演出。張秀文去年和金融才俊王大權結婚，婚後鮮有露面，早前更傳出懷孕消息，但她昨日現身活動時身形纖瘦，肚皮平坦，她指當時報道一出已否認，她強調和老公都對生BB有共識和計劃，順其自然，笑謂不是努力就會有，加上才新婚幾個月，先享受二人世界。講到她婚後鮮有露面，她透露之前一直忙屋企事，但最近會回公司傾新的綜藝節目，暫定8月開工。