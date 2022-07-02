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林夏薇樂易玲孖住慶生

2022-07-02 列印
■林夏薇與樂易玲獲胡定欣、陳山聰為她們慶祝生日。
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林夏薇與TVB高層樂易玲的生日只相差一天，兩位壽星獲胡定欣及陳山聰一起賀壽。前日是薇薇的正日35歲生辰，陳山聰在社交網貼出齊齊慶生照片，薇薇就留言回應︰「多謝你哋，我以為今年冇特別安排，結果都係有，love you」。其後薇薇回家後轉載圖片，再附加一張新相，是她與黑色毛毛愛犬站在梳化上互相對望，牆身就貼有「Happy Birthday Rosina」和金色氣球，充滿生日氣氛。
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