Tiger@MIRROR童年照首曝光

■Tiger的童年照首度展出。

明日（3日）是MIRROR成員邱傲然（Tiger）的23歲生日，他的粉絲「小虎隊」為他準備了一系列的生日應援，包括在中環荷李活道一商廈為他舉辦為期4日的相展，除了展出Tiger《造星》及MIRROR時期的相片外，當中的童年照更是第一次曝光。Tiger日前在一個頒獎禮上致辭，提及自己是MIRROR下弦的一番言論，引起不少迴響，展覽搞手Doris表示有看過片段，「聽完後都有少少心痛，但他講得出來即代表有自信，他的努力一定會被人看見！」