CY參加《造星III》前，在尖沙咀酒廊任職Bartender，當時曾參加酒廊舉行的歌唱比賽奪冠並簽約經理人，直到打入《造星III》十強後才解約，由姑姐暫代經理人一職。當時本報已收到風有多間公司向他招手，當時CY亦承認當中有大公司，更表示，「我對呢行真係唔熟，突然有啲公司話想簽你，我個人好棹忌簽約嗰啲嘢，會清楚了解晒所有嘢先至落決定。」
年尾有機開演唱會
做了兩年多獨立歌手，CY承認過程好艱難，「由零到參加《造星III》，好多嘢冇支援，原來姑姐一路有同o依間公司接洽，互相溝通時慢慢改變咗我某啲諗法，而大家嘅諗法亦好相近，例如公司贊成我用返自己個名陳宗澤，想呈現返最真實嘅自己出嚟，覺得公司好有愛。」另外，公司亦有實質計劃，令到CY更有信心動筆簽約，「譬如年尾出到幾個作品嘅話，就會有個屬於我嘅live show。」
CY簽約的「One Cool ChillGOOD」由古巨基太太陳英雪（Lorraine）及古天樂經理人Ronnie成立，但外間盛傳幕後老闆其實是古巨基和古天樂，CY表示完全冇接觸過「雙古」，連電話都未講過，就連古巨基太太都鮮有聯絡，不過問到會否想跟兩人合作，他亦答得醒目：「有機會嘅話，我梗係想偷吓師啦！」
對攞新人獎睇得淡
正式出道的CY，自言跟兩年前參加《造星III》時相比有進步，但都只是剛合格，「如果我用o依家標準，《造星》直頭唔合格，o依家都係進步咗啲啲，50幾分咁，哈哈！自己多嘢講咗，因為以前我好跳嘅，成日講講吓唔知講咗去邊。」對於如何在一眾新人中突圍而出，CY卻沒多想，「我又冇諗比較呢啲嘢，大家都係新人，一齊進步啦。」對於獎項他亦睇得好淡，「我覺得最緊要係做好自己啲歌先。」不過講到奮鬥目標他就好清晰，「我希望他朝一日好似Eason（陳奕迅）咁就好嘞！不過真係太遙遠，想好似佢咁開到巡迴演唱會，喺世界各地都可以留低我嘅足跡。」