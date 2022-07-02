■古天樂和古巨基由訓練班開始已經老友鬼鬼，現在更合作捧新人。

■《神經刀》幕後製作班底強勁，由吳林峰作曲、黃偉文填詞、王雙駿監製及編曲。

■《神經刀》MV製作團隊由張蚊夥拍Veronica Bassetto聯合執導，陳苡臻任女主角。

■《造星III》導師彭秀慧賜CY「神經刀」之名，CY很尊敬對方，新MV亦第一時間給對方睇，「不過佢講笑話叫《神經刀》，點解唔搵佢拍。」

■CY參加《造星III》，雖是獨立歌手，仍吸納了不少粉絲。

■去年，CY以獨立歌手身份，跟前輩關心妍推出合唱歌《腍》。

■CY坦承《神經刀》絕對是他的寫照，曾是個不懂表達及好自我保護的人。

■記者搵來同期出歌的「造星戰友」黃劍文拍片鼓勵 CY，他睇完好感觸話：「如果佢喺身邊更好。」

2020年，CY陳宗澤（前名陳澤言）參加《全民造星III》奪得第8名，當時他跟《頭條娛樂》坦認有大公司招手，不過要小心選擇，揀足兩年終簽新公司「One Cool ChillGOOD」正式出道，公司據指是古天樂及古巨基所成立。一向直腸直肚的CY笑言冇接觸過兩位老闆，但覺得公司讓他用回真名，又承諾年底幫他開騷，覺得公司好有愛。CY又以偶像陳奕迅為目標，開世界巡唱，古巨基聽到唔知會唔會好心傷呢？ 採訪：杜杜 攝影：沈健程 造型：Anthony Tong、Ivan Wong 髮型：caty@artifyLab 化妝：@wi11wongofficial 服裝：Vo-yage 場地：Finest Design NestCY參加《造星III》前，在尖沙咀酒廊任職Bartender，當時曾參加酒廊舉行的歌唱比賽奪冠並簽約經理人，直到打入《造星III》十強後才解約，由姑姐暫代經理人一職。當時本報已收到風有多間公司向他招手，當時CY亦承認當中有大公司，更表示，「我對呢行真係唔熟，突然有啲公司話想簽你，我個人好棹忌簽約嗰啲嘢，會清楚了解晒所有嘢先至落決定。」年尾有機開演唱會做了兩年多獨立歌手，CY承認過程好艱難，「由零到參加《造星III》，好多嘢冇支援，原來姑姐一路有同o依間公司接洽，互相溝通時慢慢改變咗我某啲諗法，而大家嘅諗法亦好相近，例如公司贊成我用返自己個名陳宗澤，想呈現返最真實嘅自己出嚟，覺得公司好有愛。」另外，公司亦有實質計劃，令到CY更有信心動筆簽約，「譬如年尾出到幾個作品嘅話，就會有個屬於我嘅live show。」CY簽約的「One Cool ChillGOOD」由古巨基太太陳英雪（Lorraine）及古天樂經理人Ronnie成立，但外間盛傳幕後老闆其實是古巨基和古天樂，CY表示完全冇接觸過「雙古」，連電話都未講過，就連古巨基太太都鮮有聯絡，不過問到會否想跟兩人合作，他亦答得醒目：「有機會嘅話，我梗係想偷吓師啦！」對攞新人獎睇得淡正式出道的CY，自言跟兩年前參加《造星III》時相比有進步，但都只是剛合格，「如果我用o依家標準，《造星》直頭唔合格，o依家都係進步咗啲啲，50幾分咁，哈哈！自己多嘢講咗，因為以前我好跳嘅，成日講講吓唔知講咗去邊。」對於如何在一眾新人中突圍而出，CY卻沒多想，「我又冇諗比較呢啲嘢，大家都係新人，一齊進步啦。」對於獎項他亦睇得好淡，「我覺得最緊要係做好自己啲歌先。」不過講到奮鬥目標他就好清晰，「我希望他朝一日好似Eason（陳奕迅）咁就好嘞！不過真係太遙遠，想好似佢咁開到巡迴演唱會，喺世界各地都可以留低我嘅足跡。」