霆鋒陳偉霆為文藝晚會打頭陣 劉德華獻唱《中國人》慶回歸

晚會由汪明荃、陳貝兒及陸浩明擔任司儀。昨晚打頭陣為慶回歸晚會演出的謝霆鋒和陳偉霆，在香港管弦樂團伴奏下合唱《同根同心／凝聚每分光／香港‧我家》，同台演出還有香港乒乓總會、中國香港空手道總會、香港花式跳繩會、郭氏功夫金龍醒獅團。緊接由天王劉德華登場獻唱《中國人》，其後霆鋒和偉霆再次出場與華仔合唱。
另外，有份參與演出的歌手還有近日受緋聞困擾的15歲「國民初戀」姚焯菲（Chantel），她聯同鍾柔美及詹天文以女團After Class首度參與慶回歸盛會，一同跳唱《發熱發亮》，發放青春活力。
年輕貌美女瑜伽教練，本周三隨前度男友離開深水埗住所失蹤一日後，前晚被發現在油麻地一間酒店房內，身中逾三十刀慘死。警方重案組與法醫調查發現，女死者左胸及喉嚨各一刀，疑為致命傷。死者前男友涉謀殺被捕，不排...
2022-07-02
中國「一帶一路」多個項目最近進入收成期。巴基斯坦卡洛特水電站歷時七年，終於在六月二十九日正式開始投入運營，這是「一帶一路」其中一個重點項目。卡洛特水電站是中巴經濟走廊首個水電投資項目，由中國三峽集團為...
2022-07-02
秘魯著名旅遊景點印加古城馬丘比丘（Machu Picchu）遭山火威脅。馬丘比丘附近山林周二起發生山火，由於山區位置偏遠增加了救火工作的難度，令山火至周四仍未撲熄。這場山火是由農民焚燒野草和碎屑，準備...
2022-07-02
市區盤趁勢應市，力吸上車客。佳寧娜及宏達控股發展的長沙灣佳悅日前開價，首批50個單位，全數低於600萬，折實入場約345.95萬起，並已開放示範單位及收票，料本月開售。佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人...
2022-07-02
《華爾街日報》報道引述引述騰訊（700）、字節跳動等現任和前任員工表示，這兩間公司正展開新一輪裁員，最新一輪成本削減行動將影響到數以千計的員工。騰訊沒回應該報道的評論請求。另外，騰訊收購的短視頻平台V...
2022-07-02
美職西岸一哥FC洛杉磯早前簽下威爾斯國腳加里夫巴里，鋒線如虎添翼。此子最快下一輪方可首度披甲，該隊周六聯賽作客溫哥華白帽，陣中加納翼鋒奧普古勢傾力爭取士哥率隊取勝，以保隊中地位，客勝可作過關膽。（No...
2022-07-02
2020年，CY陳宗澤（前名陳澤言）參加《全民造星III》奪得第8名，當時他跟《頭條娛樂》坦認有大公司招手，不過要小心選擇，揀足兩年終簽新公司「One Cool ChillGOOD」正式出道，公司據指...
2022-07-02
踏入故宮博物館的大紅門，如劉姥姥遊大觀園，國寶文物，目不暇給，每一件文吸引人佇足，看上半天。幾件瓷器之作，民間用品，造型高雅雋永，色彩鮮艶繽紛。身旁的錶迷朋友說，近年名貴手錶品牌，潮興明亮的黃色、綠色...
2022-07-02
昨日七一回歸日賽事在變化地舉行，全日兩場盃賽都爆冷，其中香港共慶回歸二十五周年盃由蘇廄「韋小寶」爆二十三倍W，而粵港盃則由十五倍的羅廄「峰爭」掄元。至於蔡明紹憑文廄「美滿將來」、鄭廄「海王駒」和蔡廄「...
2022-07-02