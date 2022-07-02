霆鋒陳偉霆為文藝晚會打頭陣 劉德華獻唱《中國人》慶回歸

■謝霆鋒在管弦樂團伴奏下獻唱。

■姚焯菲在回歸文藝晚會上表演。

■左起：陳偉霆、劉德華及謝霆鋒難得同台。

■左起：陸浩明、汪明荃及陳貝兒為晚會擔任司儀。

《慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》邀得天王劉德華、謝霆鋒、譚詠麟、陳偉霆等獻唱，原定昨晚在紅館直播演出，無奈遇上強烈熱帶風暴「暹芭」襲港，天文台晚上7時許掛起7·1歷來首個8號風球，晚會變陣取消直播，改以錄播形式播出，據悉眾表演嘉賓前晚已到紅館進行錄影，以應付未知的不穩天氣。晚會由汪明荃、陳貝兒及陸浩明擔任司儀。昨晚打頭陣為慶回歸晚會演出的謝霆鋒和陳偉霆，在香港管弦樂團伴奏下合唱《同根同心／凝聚每分光／香港‧我家》，同台演出還有香港乒乓總會、中國香港空手道總會、香港花式跳繩會、郭氏功夫金龍醒獅團。緊接由天王劉德華登場獻唱《中國人》，其後霆鋒和偉霆再次出場與華仔合唱。另外，有份參與演出的歌手還有近日受緋聞困擾的15歲「國民初戀」姚焯菲（Chantel），她聯同鍾柔美及詹天文以女團After Class首度參與慶回歸盛會，一同跳唱《發熱發亮》，發放青春活力。