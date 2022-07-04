馮允謙開騷搵AK做嘉賓 獲贈MIRROR演唱會飛

■Jay演繹吸血鬼愛情故事。

唱作歌手馮允謙（Jay）一連四場《Have a JAY Time 2022 演唱會》前晚在九展開鑼。期待十年的演唱會卻遇上颱風襲港，幸好下午改掛三號風球，如常開騷。Jay的父母、好友梁釗峰、林奕匡、MIRROR的江𤒹生（AK）等到場支持。Jay感謝父母來港支持，但湊大他的嫲嫲缺席令他傷心落淚。之後Jay介紹表演嘉賓出場時說：「呢位嘉賓好大隻，跳舞好叻，請到佢嚟做嘉賓係Mir⋯⋯acle（奇蹟）！」觀眾起哄。他們合唱《開始倒數》後，Jay笑問AK：「我幫佢哋（觀眾）問，你會唔會除衫？」AK稱：「o依家？」全場尖叫，他即賣關子稱到MIRROR演唱會就知道有否除衫，Jay稱買不到票，AK立即說：「放心，你有飛㗎啦，一定！」