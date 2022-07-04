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黃子華噴香檳賀《毒舌大狀》煞科　

2022-07-04 列印
■子華（左）開的香檳特別澎湃。
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由黃子華、何啟華（阿Dee）、廖子妤等主演的電影《毒舌大狀》日前煞科。

劇組轉移至室外停車場開香檳慶祝，身穿大律師戲服的子華神一見到整枱香檳即面露擔心，他搞笑提醒大家：「請大家唔好向着我噴射，我還有訪問要做！不過我相信可以噴下老闆，假若你不顧前途的話。」其後更自行靠邊站免受波及。

當大家開香檳時，子華神人如其名，香檳如噴泉一樣湧出來，他幽默的說：「已經噴了半支！意頭肯定相當之好，噴發量就如全球首富Elon Musk的產品一樣！」
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