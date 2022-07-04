《聲夢2》Desta成第二名淘汰學員

《聲夢傳奇2》前晚播出的一集，出現了第二位被淘汰學員，就是有「後樓梯歌后」之稱的Desta，她僅獲8盞綠燈被Out。



雖然輸了比賽、但Desta就贏得友誼，進入危險區後，其他學員Crystal@XiX、Sabrina（趙紫諾）等先後前來送上慰問及擁抱，同獲8分之前已被淘汰的Crystal（梁芷菁）亦入房與Desta分享「僅得個位數成績」感受，二人又喊又笑。