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《聲夢2》Desta成第二名淘汰學員

2022-07-04 列印
■Crystal（左）與Desta成為首兩位被淘汰學員。
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《聲夢傳奇2》前晚播出的一集，出現了第二位被淘汰學員，就是有「後樓梯歌后」之稱的Desta，她僅獲8盞綠燈被Out。

雖然輸了比賽、但Desta就贏得友誼，進入危險區後，其他學員Crystal@XiX、Sabrina（趙紫諾）等先後前來送上慰問及擁抱，同獲8分之前已被淘汰的Crystal（梁芷菁）亦入房與Desta分享「僅得個位數成績」感受，二人又喊又笑。
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