炎明熹渴望一嚐失戀滋味 克勤晒Rap功帶全隊入決賽

■葉蒨文還原《瀟灑》的經典舞蹈。

■李克勤提早兩星期練舞又唱rap，尋求突破。

無線《聲生不息》昨晚播出的一集，千嬅隊安排Gigi（炎明熹）、Mike（曾比特）及劉惜君組成的「失戀陣線聯盟」，三人輪流晒唱功、萌樣及大跳可愛舞；Gigi搞笑謂期待經歷失戀，「有人話冇經歷過失戀嘅青春係唔青春嘅，所以我今次要嘗試失戀一番。」而與Gigi對賽的李克勤就與李健及魔動閃霸一齊演唱《雨夜的浪漫X護花使者》，克勤除大晒rap功，更特意加入跳舞元素，提早差不多兩個星期開始認真備戰，「我係抱住一個將勤補拙嘅心態去做，因為喺呢個舞台上我唱咗好多抒情歌，係時候畀觀眾一個驚喜。」最後克勤憑這個突破表演勝出，令到總比數跟對手打和，克勤全隊可進入決賽。另外，60歲的葉蒨文演唱的《瀟灑》還原經典舞蹈動作，事後她笑言是「被逼」，「導演打來要求說：『不做動作很可惜』，我回他：『你搞不清楚我頭髮都白了嗎？（動作）都忘記了。』」