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學友無法理解香港加油變禁語

2022-07-04 列印
■學友訪問片段疑因講香港加油被刪。
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張學友早前就香港回歸25年接受內地央視訪問，他在片段中以廣東話發言，又留言香港加油！有人指學友全程沒提「回歸」及「祖國」，惹來內地網民爭議，最後片段被官方刪除。

昨日傍晚學友再表態，強調自己是一個愛國家，愛香港的中國人，他曾聽過「北京加油」、「武漢加油」等，但「香港加油」卻因為一些犯了錯誤的人用過而變成禁語，他無法理解，學友又希望「我們中國人是理性的，是以理服人的。」
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