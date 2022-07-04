執導《歲月神偷》揚威柏林影展 《秋天的童話》編劇羅啟銳 心臟病猝逝 享年69歲

■（左起）任達華和吳君如亦很難忘，與羅啟銳及張婉婷合作《歲月神偷》的愉快經歷。

■周潤發與鍾楚紅主演的經典港片《秋天的童話》，是由羅啟銳編劇、張婉婷執導。

■由羅啟銳編劇、張婉婷執導《歲月神偷》揚威第29屆香港電影金像獎頒獎禮，羅啟銳、張婉婷、任達華、吳君如、李治廷及岑建勳等齊慶功。

■羅啟銳執導、張婉婷監製的《歲月神偷》，在柏林影展奪得最佳影片水晶熊獎。

■羅啟銳上次公開露面是在上月16日，和張婉婷齊出席首映禮。

■《玻璃之城》由黎明及舒淇主演，同樣成為經典港片。

■周潤發、鄭裕玲、毛舜筠等合演搞笑電影《我愛扭紋柴》。

■舒淇、吳彥祖等主演的《北京樂與路》，亦是由羅啟銳編劇、張婉婷執導。

《七小福》

《八両金》

《三城記》

《O的故事》

《宋家皇朝》

著名導演及編劇羅啟銳前日因突發性心臟病與世長辭，享年69歲。據知，羅啟銳因心臟問題，近年接受中醫治療，前日黃昏在家感不適，乘救護車往醫院途中不治。香港電影導演會昨發公告悼念羅啟銳，該會將通知傳媒他的後事安排，並着外界勿打擾羅啟銳的家人。多位圈中人紛對羅啟銳離世感愕然，並深表惋惜和哀悼。田啟文昨日透露，羅啟銳離世時，女友張婉婷陪伴在身邊。羅啟銳上一次公開露面是在上月16日，與張婉婷拍拖出席韓片《孩子轉運站》首映禮，當時他看來精神不俗，與張婉婷合照時神態自若，未見有異樣。享年69歲的羅啟銳，生前與張婉婷合作無間，在影壇有「雌雄大導」美譽，他們自組電影班底，執導、編劇和監製多部經典電影及奪過多項大獎。羅啟銳個人曾兩度奪得香港電影金像獎最佳編劇獎，金馬獎最佳導演獎，更憑《歲月神偷》揚威海外，在第60屆柏林影展勇奪最佳影片水晶熊獎，以及榮膺第5屆香港電影導演會年度傑出導演等。羅啟銳曾與周潤發、張學友、黎明、洪金寶、鄭裕玲、鍾楚紅、劉嘉玲、張艾嘉、舒淇、毛舜筠、張曼玉、黃秋生、任達華、劉青雲、吳君如和湯唯等眾多影帝、影后合作，拍攝出多部經典作品。任達華盛讚才華：影壇好大損失在《歲月神偷》中與羅啟銳合作的任達華，昨日驚聞噩耗深感突然、傷心和心痛，他說：「他是十分有才華的人，對電影對生命都充滿熱誠。他的離開對電影界和朋友是好大損失。拍《歲》片時，與他每天一起吃白粥腸粉做早餐，因這是他在外國每天的兒時回憶；當時羅導演帶我去見造鞋師傅學做鞋，即使等待師傅很久仍等，是個懂得彎腰，對生活點滴很有自己看法的人。」同片的吳君如表示：「好傷感香港失去一位非常出色的編劇和導演。拍《歲》片時感覺到羅啟銳和張婉婷好合拍，衷心希望Mabel（張婉婷）節哀，堅強走下去。」發哥紅姑難忘合作《秋天》周潤發與鍾楚紅主演的經典電影《秋天的童話》，是由羅啟銳擔任編劇，發哥更憑該片奪得第24屆金馬獎最佳男主角，發哥對羅啟銳離世感到非常可惜，又稱讚羅啟銳熱愛電影、很有才華又斯文，肯耐心聆聽演員意見和溝通，與張婉婷都沒有脾氣，是天衣無縫的「神鵰俠侶」。發哥約於一年多前，曾在錄音室內遇過羅及張，當時羅啟銳精神很好，並希望張婉婷振作。鍾楚紅得知羅啟銳離世亦感到痛心，「《秋》片係我收過少數完整的劇本之一，當日讀着笑了又哭，哭完又笑，有幸能參與其中。憶起當日在紐約街頭拍攝時你永遠的笑臉，君子、謙遜的態度，我不會忘記。Alex（羅啟銳），一路走好。Mabel……節哀，多謝你成就了《秋天的童話》。 」圈中人望張婉婷節哀順變和羅啟銳合作過《我愛扭紋柴》的鄭裕玲，感到很可惜和傷感，亦惋惜只有一次合作機會。她亦難忘羅啟銳工作認真，是很疼錫演員的老好人。同片的毛舜筠憶起羅啟銳和張婉婷特別合拍，在片場從未吵架，因擔心張婉婷的情緒，故暫未有聯絡，希望張婉婷節哀順變。曾志偉昨日收到噩耗亦感到突然，知道導演會已在處理，他亦不想騷擾張婉婷，故已託人跟她說，如需TVB（無線）幫忙會提供協助。香港電影發展局主席王英偉對羅啟銳逝世表示深切哀悼，王英偉說：「作為一名優秀的香港導演，為本地電影業作出了很大貢獻。他的離世是香港電影業重大損失，我們將永遠懷念他。」文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦表揚羅啟銳的貢獻，並向羅的親友致以深切慰問。