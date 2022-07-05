■林導出任《蜘蛛俠2》動作指導，囡囡林沚羿亦與Tobey Maguire有對手戲。

■Aka在《黑金風暴》演ICAC調查主任，有機會跟黃浩然和李璨琛等前輩偷師。

■被林導狂讚的Aka，有點不知所措。

■Aka本身有舞蹈根底，對演動作戲有一定幫助。

■林迪安除了做幕後，也有參與幕前工作。

■經過林導調教，Aka揸起槍來似模似樣。

趙慧珊（Aka）和導演林迪安最近在開電視劇集《黑金風暴》首度合作，雖然這是Aka處女拍劇，但林導卻大讚她既聰明又有heart，拍首場文戲表現已達影后級數，最難得連動作戲一樣值80分，講明該劇開下一季必預她。而林導女兒林沚羿早前參加《聲夢傳奇》入行，他坦承最恨跟囡囡拍戲演父女。採訪：杜杜 攝影：沈健程 服裝：Snidel 場地：The AIR（The ONE）面對林導，Aka坦承未開拍已有一定壓力，「老實講我一開始係有啲怯，因為知道合作嘅係個大導演、荷里活嘅導演。第一次見到林導好緊張，以為佢好嚴肅，但佢竟然知道我個名，叫我慧珊，諗住佢連我係邊個都唔知，真係好親切。」拍落Aka更覺獲益良多，「佢拍動作場面全部都快靚正，就連揸槍手勢咁小嘅嘢都會提我，『記住望住支槍，對眼唔好眨』，跟住我就去試，出嚟個動作真係靚好多。」預告開拍下一季林導反而盛讚Aka這個拍劇新丁表現，「我同佢傾咗場戲之後，等佢自己發揮先，佢一演嚇親我，影后嗰啲級數呀！」聽到導演說話，Aka勁開心狂笑，點知只是開始，林導提到拍爆破等動作場面時，再次力讚她，「佢聽我講啲動作時都驚，哈哈！問佢有冇問題，佢講冇問題都有少少震，但feel到呢個女仔得，起碼個口夠膽講冇問題先，有啲會話會彈到塊面喎！但係佢有成功演員必備嘅條件，就係有heart，佢喺做動作嚟講有80分，慢慢再增長，嚟緊第二、三集就有90分。」追問林導是否預告開下季？「睇吓觀眾意見，但我哋係預咗。」至於係咪會預埋Aka份？林導即搞鬼話：「嘩！一定要啦！冇佢我都唔做，哈哈！」講Aka林導好風騷，提到囡囡林沚羿更加成個冧晒，仲話自跟囡囡3歲時合作過《蜘蛛俠2》後，已經冇合作過，好想跟囡囡再合作，「睇返個女3歲拍《Spider-Man 2》，呢個紀錄就算你煙消雲散後，永遠都喺度，所以有生之年，有套戲我哋飾演返兩父女，都覺得幾正。」